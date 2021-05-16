疫情持續拉警報，目前人在新加坡的徐若瑄16日開直播，呼籲在台灣的粉絲們要乖乖不要跑出去，「大家要配合防疫措施，病毒才不會太調皮」，她表示目前新加坡因為疫情關係，不能外食，只能家裡點外賣，「我兒子Dalton想吃漢堡，所以我剛剛做給他吃，廚房很熱，做得滿身大汗」。她防疫宅在家依舊忙碌，「寫歌、讀英文，我英文書買了五、六十本還沒看完，在家裡其實很多事情可以做，感覺時間都不夠用」。

粉絲希望能聽徐若瑄唱歌，紛紛留言點歌，她也開心哼唱黑色餅乾時期的〈Timing〉、〈STAMINA〉等歌曲，笑說：「應該沒唱錯，這也太為難我了吧！那麼久以前的歌。」有粉絲喜歡她的閩南語歌曲〈別人的〉，她表示因為爸爸的關係，自己從小閩南語講得很好，「這是我第一次寫閩南語歌詞，小時候回家都跟徐老爹說閩南語，而且他很會划拳，我都跟他學的」。她表示疫情關係，很多表演都被取消，雖然沮喪，「大家先各自好好充實自己，平平安安好好活著，疫情過後我好好做一個演唱會給大家看。」

徐若瑄呼籲粉絲，疫情期間更要注重身體健康，有粉絲羨慕她練出川字腹肌，她大方分享三餐菜單，早餐是一湯匙橄欖油加兩滴無花果醋，午餐是生菜沙拉搭配水煮蛋，晚餐則吃魚和肉，她有運動的習慣，「一週跑步五天，重訓三天，身體健康抵抗力會比較好」。

徐若瑄有感疫情讓這世界改變，15日發文寫下一段話給兒子：「我很難過你小時候看到的世界和我小時候的那麼不同，等疫情過後，我們一起好好的付出行動去愛這個地球，希望在有生之年，大家都平平安安，我們還能一起環遊世界～Good night my Love＆Sweet dreams。」

(中時 )