適逢報稅季，衛視中文台《一袋女王》最新一集邀請何嘉文、詹子晴（丫頭）分享稅務上的糗事，也請到理財專家跟律師教大家如何盡義務，同時還能為荷包著想。何嘉文曾大器借地址讓朋友做公司登記，結果房地稅大漲10倍，不好意思回頭跟朋友收錢的她，只好默默吞下。詹子晴花了80幾萬買車做為公司用，多年後折舊半價賣掉，虧錢的她不知道也算收入要申報，結果收到4萬多的罰單，讓她記取教訓。

喜歡幫朋友解決問題的何嘉文，年輕時因為身邊有位朋友創業苦於找不到公司登記地址，她研究了一下自家條件，因為就在住辦混合地區，完全符合所有條件，便高興通知好友，還說大家可以把公司地址通通登記在她家，雖然說朋友們也都主動表示要給她錢，但號稱自帶員外體質的何嘉文，想說怎麼可以跟朋友說錢，就豪氣說不用。結果後來收到房地稅稅單時，何爸爸一看到大傻眼，把稅單拿給何嘉文要她自己解決，因為稅金竟高達5萬多，跟以往5千多相差了10倍。

但愛面子的何嘉文也不好意思回頭跟朋友要錢，只好自己吸收那5萬塊多稅金，不過因為當年口袋不深，隔年只好乖乖跟朋友講，朋友們才回說本來就知道公司登記後稅金會提高，才開口說要給她錢，也還好朋友們隔年開始就付錢感謝何嘉文大器借用。現場理財專家就表示自用住宅跟營業用在房屋稅、地價稅跟水電費上漲幅從1倍多到5倍多都有，如果是地址登記非真實營業場所，其實可以跟稅務機關說明，經主管機關確認，在稅金上就可以少繳許多。

詹子晴4年內坐擁7家公司，32歲就被封為「副業女王」，她表示創業初期，用公司名義花了80多萬買了一輛車，幾年後車子繳完車貸賣了40多萬，詹子晴想說折舊後賣車等於虧了一半，沒想到幾年後竟然收到國稅局寄來的罰單，表示她曾經有40幾萬收入未申報，因為間隔了太久加上每年報稅都是請會計師處理，詹子晴怎麼都找不到倒底是哪來的漏報收入，後來查了半天才知道是當初賣車的錢。

她才驚覺原來是自己當初沒有所謂公司資產跟個人資產概念，加上公司又是她個人所有，沒想太多便把賣掉車子的錢領出來使用，就被罰了4萬多稅金，現場理財專家表示主要是因為這是公司車，當年購買時已經有認列成本抵稅，在會計帳務一進一出原則下，賣車的錢就算是公司收入必須申報，所以才被罰款，律師也表示其實每年都可以提列20％的車價折舊攤提。節目將於明（17日）晚11點播出。

(中時 )