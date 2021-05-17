猶記陶淵明桃花源記裡說道：「晉太元中、武陵人捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之，復前行，欲窮其林⋯⋯⋯。」沒想到書本上的意境，今日竟然從以合金寨身上尋獲，這裡不只有廣陌的山野林地，還有果園、菜圃、魚池、鵝雞，甚至馬匹，民宿主人以中國五行文化衍生的風情主題進行規劃，讓房客在沈澱於山中空靈之餘，也能有著不同的洗鍊與感受。

以合金寨的黑水房讓人有住在原始山洞的野性感受。(圖/行遍天下提供)

探索秘境回歸原始

循著蜿蜒的193縣道，來到座落於海岸山脈山腳下的以合金寨，入口處立了一道開扇大門，上書「以合金寨」四個燙金大字，頗有「此路是我開、此樹是我栽，若想由此過，留下買路財」那種山大王的意味，通過大門，經由層層通幽小徑，迎面而來的蓊鬱青翠的落羽松林，林下可見四處覓食的雞群與走起路來搖頭晃腦的鵝群，此情此景，恍如與世隔絕的世外桃源，拐一個彎，景致豁然開朗，橘黃色的迎賓大廳就在眼前。

以合金寨的入口讓人有種本大王回到山寨的感覺。(圖/行遍天下提供)

「以合金寨」之名因何而來？原來以幫主自居的民宿主人名字裡有「為貴」二字，遂以「以和為貴」命名，並將「和」改為「合」，至於金寨的「金」字則因民宿為座東向西，西方屬金。「我是桃園中壢人，20多年前，為了追求自由自主的慢活步調，舉家移居花蓮。」幫主張為貴當初購得以合金寨現址時，這裡幾乎一片荒蕪，夫妻倆從無到有，胼手胼足地開墾、一點一滴地闢建，才有了今日的規模。

以合金寨大廳以原木裝潢，寬敞挑高。(圖/行遍天下提供)

用大地融入山色以五行衍生風情

以合金寨大多由通曉易經與五行的幫主夫人張雲清規劃設計，她希望提供房客親近大自然的感覺，雖然沒有雕樑壁棟的絢麗，但卻有著濃郁的山野情懷。

青木房靠近山林，落地窗外盡是青翠綠意。(圖/行遍天下提供)

客房依五行屬性散布於米棧山嶺間，包括可俯瞰花東縱谷餘暉的白金房、倚山境、聆鳥鳴、聽山林呼吸的紅火房、藏身山林隱世、沈澱俗世煩憂的青木房，以及回歸原始起點、探索生活原始樣貌的黑水房，每一種房間都有著不同的特色，唯一不變的是以山林美景融入客房空間的初衷。

黑水房灰色巨岩的洞穴外觀真的就像武俠小說中的山寨一樣雄偉。(圖/行遍天下提供)

以合金寨的山野體驗不僅是住房而已，嗜馬如命的幫主，不但養馬，還提供騎馬課程，就算完全不會騎馬的新手，也能在張為貴的指導下享受騎乘駕御的樂趣；至於崇尚自然的幫主夫人則以馬糞為肥料，將這一大片山坡地整建為有機生態果園，種咖啡、梅子、李子、芒果、香蕉、木瓜等果樹，遊客在不同季節到訪、都有不同的天然有機水果可嚐，對從未接觸的都市兒童而言，也是最好的食農教育。

棕馬名叫海灣，白馬則是完美，張幫主為牠們打造的馬廄可以說是森林中的豪宅。(圖/行遍天下提供)

騎馬體驗不但教你上馬、下馬、執韁繩、轉彎、停步等技巧，有騎術經驗的人還能享受策馬入林的快感。(圖/行遍天下提供)

梅樹的梅子熟了，幫主夫人採集後將其醃製做成紫蘇梅。(圖/行遍天下提供)

以合金寨的早餐除了蛋餅，其餘大多是山中時蔬水果。(圖/行遍天下提供)

景點推薦

以合金寨

地址：花蓮縣壽豐鄉米棧村6鄰米棧二段3號之1

電話：03-874-1393、0972-815193

營時：入退房時間15:00／11:00

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下5月號343期》)

《行遍天下5月號343期》

(中時新聞網)