台中市出動霧砲車進行大範圍區域的消毒。（民眾提供）

環保局防疫大隊在台中火車站等交通場站及轉運站等，進行全市大消毒。（台中市政府提供）

國內本土疫情持續爆發，台中市還出現1名本土病例。台中市防疫消毒大隊16日動員近百人、30輛消毒車及3輛霧砲車等，執行全市29區超前部署大消毒。環保局長陳宏益表示，自己會觸碰到的就是最危險的地方是消毒重點，以同理心執行消毒作業「少一個病例，就是建一大功」，請隊員口罩要戴好戴滿。

環保局指出，台中市29區今天進行戶外公共環境775處消毒地點，包含交通場站如火車站、高鐵站、朝馬轉運站、捷運站，大型營業場所如好市多、家樂福、新光三越、大遠百、中友，人潮聚集民生熱點如逢甲夜市、一中商圈、市場，觀光景點如中央公園、后豐鐵馬道，及醫院等重點區域，全力防堵疫情發生或擴散。

環保局表示，因應疫情日趨嚴峻，請市民減少出入人潮擁擠的地方，進出公共場所務必佩戴口罩、保持社交距離，勤洗手，做好防疫工作才能減少傳染風險。消毒人員執行預防性消毒，消毒藥水採用的成分是次氯酸鈉溶液（稀釋漂白水），如不小心沾染到，立即用清水清洗即可。

「防疫形同作戰、絲毫大意不得」。環保局強調，天候日漸炎熱，提醒民眾如果要汰換口罩，務必配合丟口罩「脫、折、丟、洗」4步驟，將不要的口罩丟入一般的垃圾桶，不要隨意棄置，以免遭受裁處3600元以上罰鍰及造成防疫破口，大家一起打贏這場防疫大戰爭。

(中時 )