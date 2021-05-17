疫情嚴峻 屏東縣議會宣布定期會延會 12:132021/05/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因疫情嚴峻，屏東縣議會宣布定期會延會。(屏東縣議會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣議會17日起召開定期會，首日審議議事日程，國民黨議員曾義雄提出緊急動議，停開第5次定期會，屏東縣議長周典論詢問出席議員意見，經議員附議成立，周立即宣布定期會延會，將視疫情情況再決定開會時間。 因疫情升溫 又有一張保單停賣 南市議會決議定期會延會 黃偉哲宣布暫停公祭 (中時 ) #定期會 #屏東縣議會 #延會 #疫情嚴峻 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應疫情升溫 勞動部督促外送平台業者及外送員共同防堵 10:332021/05/17 財經 府院動員，護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 04:102021/05/17 財經要聞 國內疫情嚴峻 國安基金待命護盤 防台股重挫 財經部會全面備戰 04:102021/05/17 財經焦點 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 11:342021/05/17 財經 台中市議會18日起到5／31日停會兩週 延至6／1起開始召開 11:182021/05/17 政治 疫情升級 國民黨提蘇貞昌接指揮官 04:102021/05/17 焦點要聞 疫情升溫 北檢今庭期全取消 遠距視訊也暫停 10:322021/05/17 社會 疫情嚴峻 桃竹苗開庭先緩緩 04:102021/05/17 地方新聞 疫情「兵臨城下」 高市議會下午黨團協商是否延會 11:242021/05/17 政治 疫情升級立院停會 立委辦公室分批輪值在家辦公 09:552021/05/17 政治 朱宗慶》不要因疫情消滅對藝術的熱情 期待不久後與大家舞台再見 09:122021/05/17 生活 政治熱門新聞 該不該開罰周玉蔻 網投票一面倒：指揮中心裝死機率高 - 政治 日媒報「台灣奇蹟」真相曝光 綠委被抓包改文 - 政治 柯文哲喊特赦失聯移工恰當嗎 最新民調結果一面倒 - 政治 周玉蔻搶曝確診數字陳時中回應了 網友傻眼狂酸：顏色對了？ - 政治 台灣為何缺疫苗 蕭美琴一句話揭祕辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。