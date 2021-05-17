屏東縣議會17日起召開定期會，首日審議議事日程，國民黨議員曾義雄提出緊急動議，停開第5次定期會，屏東縣議長周典論詢問出席議員意見，經議員附議成立，周立即宣布定期會延會，將視疫情情況再決定開會時間。

(中時 )