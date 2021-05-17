台股上周下跌1,457點，跌幅達8.43％，外資持續站在賣方，調節力道加大。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為934.74億元，是今年2月下旬以來，再次出現單周900億元以上的賣超金額；累計今年初至5月14日止，外資累計賣超為3,924.05億元。

外資總持有股票市值為21兆3,565.60億元新台幣，占全體上市股票市值的44.14％，較5月7日的23兆3,326.59億元新台幣，減少1兆9,760.99億元。

在個股買賣超部分，中信金(2891)為上周外資買超第一大個股，買超50,460張，華航(2610)買超25,684張居次，台玻(1802)買超24,176張排第三。

賣超方面，面板股仍是重災區，群創(3481)、友達(2409)排名上周外資第一、三大個股，賣超張數分別為203,223張及136,352張，聯電(2303)排第二，賣超152,077張。

(時報資訊)