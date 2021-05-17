明基材(8215)在今年美國顯示周(SID Display Week)線上展會，將透過影片呈現核心技術發展，以商務旅客與專業人士穿梭機場與行動辦公使用的故事，展示先進光學機能膜材料技術應用與突破。包含視聽娛樂、車用行動所需OLED畫質提升和低反射護眼解決方案、Micro LED無縫拼接一體黑光學膜、行動辦公所需主動防窺技術以及兼具智慧調光的綠建材。

明基材指出，透過整合明基材自有表面處理、光學膠與微結構設計技術，不僅改善Micro LED暗態顆粒感的成像，同時透過材料上的重新設計，以滿足戶外、高功率應用需求。因應摺疊螢幕的應用趨勢，明基材不僅在材料上滿足薄化耐彎摺的需求，也透過整合自有微結構技術，改善OLED在不同視角下的色偏問題，提升OLED的畫質表現。

ANSLCF雙面投影膜突破OLED透明顯示器僅能單面投放限制，可同時提供場域單片雙面投影顯示，並具廣視角、高畫質品味。降低環境二次光害與投影時在畫面上的hot-spot亮點。

此次SID盛會明基材也受邀發表技術論文，呼應2021所關注的主題-Mini/Micro LED、OLED和LCD顯示器相關的方向議程。充分反映顯示產業在新領域和技術上的增長。

(時報資訊)