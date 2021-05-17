彰化縣新冠肺炎防疫進入準三級警戒，彰化縣衛生局長葉彥伯(右二)強調，現行核酸檢測每日量能可採400支以上，且24小時就能知道結果，足夠因應，同時也已經著手整備抗原快篩站的人力調配、工具與場所設置，一但疫情再升級，快篩量能就能快速到位。（謝瓊雲攝）

彰化縣新冠肺炎疫情周末兩天累計有15人確診，目前已知新增3名學生也染疫，彰化縣衛生局匡列2校師生共121人進行居家隔離與採檢，該國小確診學童全班學生等候檢測結果中。

彰化縣衛生局也指出，目前彰化縣核酸檢測量能最高單日400支，若疫情快速發展提升，上周也已經著手開始整備，將跟進台北市設站採抗原快篩。

目前彰化市彰泰國中有2名國三同班男同學確診、田中鎮某國小也有1名三年級學童確診，疫調人員匡列校內接觸者師生共121人，包括教職員24與學生97人，並立即通知學校，相關接觸者居家隔離，其他各班級做好防疫措施。

田中鎮確診學童為葡萄盤商妻子案1345的外孫，該家族累計已有8人確診，彰化縣衛生局緊急匡列5月8日中午曾一起在全國麗園飯店，吃喜酒的1300名賓客自主健康管理14天，自當日起算至5月31日為止。

衛生局長葉彥伯強調，變異的新冠病毒潛伏期很短，染疫很快就會出現症狀，因為宴席賓客從當天暴露到現在已過一周，無症狀者只需在家自主健康管理，有出現症狀才需要去醫院採檢，但有些民眾可能沒有收到正確訊息，或是警覺性很高，16日晚間就有160人，都是無症狀主動前往衛福部立彰化醫院採檢，也都已經全數完成。

葉彥伯也指出，彰化縣新冠肺炎核酸檢測，單日最高可採檢400支以上，今年疫情爆開以來，累計已採檢300多支，光昨天16日單日就160支，且採檢24小時報告結果就會出來，目前更應考慮未來疫情範圍愈來愈大，匡列接觸者大幅增加時該如何因應。

葉彥伯表示，彰化縣已經與各醫院開始試辦，將跟進台北市做法，進行抗原快篩，只要等半小時，快篩陽性立即收治住院隔離，陰性就返家居家隔離。上周也已跟各醫院搭配，正在尋找更好的快篩站設置場所，設置完整的設備。

他說，將會隨時視疫情發展期程，逐步導入快篩量能工具幫助醫護人員盡快熟悉抗原快篩工具的操作與作業流程，從中去觀察看快篩結果的敏感度、病毒的特異性，和快篩作業整體的人力調派估算，一旦縣內疫情再升級就能快速到位。

(中時 )