新冠肺炎疫情進入社區傳播，不少民眾恐慌，接種AZ疫苗的醫療單位出現施打潮，有醫院公布疫苗預約至5月底已額滿，台南市分配到1萬2100劑疫苗已施打完近7成，台南市衛生局表示會向中央提報疫苗需求量，等待6月中旬配給。

台灣3月22日開始施打AZ疫苗，願意施打的人潮卻不踴躍，該月僅施打1000劑，4月公費施打1800劑，自費者349劑。台灣5月疫情升溫，上週宣布進入社區傳播，不少民眾恐慌性申請施打疫苗，5月至今公費施打爆漲至3100劑、自費931劑。

衛福部台南醫院17日對外表示，5月底之疫苗皆已預約額滿，需待衛生局分配6月份額度，才能再開放預約。

台南市衛生局表示，台南市共有10家醫院、10個衛生所可接受民眾預約施打AZ疫苗，全市分配到1萬2100劑，至14日止已施打8322劑，約打完7成。自兩周前開始，各疫苗接種醫院提報數量確實反應民眾的需求增加，將依數字向中央申請。

台南市衛生局疾管科表示，中央規定至15日起暫停自費施打疫苗，只有列入1至8類的對象可公費施打，包括醫事人員、中央與地方政府防疫人員、高接觸風險一線人員、外交或公務奉派出國人員、維持治安社會機能人員、維持機構或社福照護系統運作人員、維持國家安全正常運作必要人員與65歲以上長者。

儘管只限8類對象可施打，台南市各疫苗接種醫院目前申請預約情況仍塞車，台南市衛生局表示會將地方需求情形向中央反應。

(中時 )