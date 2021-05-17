AZ疫苗開放自費接種「我OK你先打」？ 民調竟9成不敢打！？

新冠肺炎疫情進入社區傳播，雙北防疫層級提升為3級警戒，引起不少民眾恐慌，接種AZ疫苗的醫療單位也出現施打潮。根據一份網路民調顯示，絕大多數網友認為，台灣接種疫苗的速度太慢了。

網路媒體《NOWnews》以「國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？」為題，進行網路投票，投票時間為5月17日至20日，截至17日下午4點，參與投票的網友中，有88.14%網友認為疫苗接種速度太慢，有11.86%網友則認為疫苗接種速度不會太慢。

認為疫苗接種速度太慢的網友表示，「真的慢，等到事態嚴重再來都來不及了」、「陳時中再搞政治防疫嘛！終遭疫情反噬！」、「現在誰敢去醫院」、「國人健康重要，不要因政治理念不同犧牲國人健康」、「沒打疫苗就沒抵抗力」。

認為疫苗接種速度不會太慢的網友則指出，「做好自我防護才是重點」、「醫護也是有限的，在有限的資源有效執行才是正確的」、「順其自然」、「疫苗不能百分之百防疫，還是破口問題」。

此外，今天傳出有許多醫院取消公費疫苗施打作業，讓許多早就預約的醫護人員無法施打，對此衛福部長陳時中表示，可能是大家在計算時沒算好，導致報上來的數量與實際需求不符，這部分將於明天陸續配送，估計還會有4萬劑疫苗配送至各地衛生所。

同時，指揮中心指出，上周末兩日共累積接種7458人接種，其中公費疫苗多達6997人，自費對象達488人，目前累積接種人數達19萬4678人。

(中時新聞網)