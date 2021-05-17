新冠肺炎疫情升溫，雙北升級第三級警戒外，許多縣市也以準三級警戒規格嚴格辦理，請民眾減少非必要的外出移動；富邦證券自17日起，暫時關閉營業大廳電視牆及單機，歡迎投資人多加使用e點通及e+等軟體看盤、下單，分公司櫃檯仍維持正常營業，提供投資人緊急及必要之服務。

富邦證表示，雙北目前高中以下已全面停課，疫情相當嚴峻，呼籲投資人，多加使用線上服務，從開戶、下單、及線上文件簽署等事宜，投資人通通可以在家e指完成，若仍有到現場服務需求，需配合進入營業場所戴口罩、量體溫及實聯制等防疫措施。

富邦證指出，除了配合富邦金控疫政策外，而為了維護投資人及第一線工作人員的健康及安全，自即日起，全台營業處所每日消毒及加強清潔，櫃台設置透明隔板，並實施進出單一動線及人流管制，落實社交距離。

防疫非常時期，富邦證呼籲投資人，即日起盡量避免出入公共場所、勤洗手，多多使用24h不打烊的線上服務，更加強各服務據點消毒清潔。

(工商 )