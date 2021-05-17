國內疫情拉警報，台股金重挫473點，半年線失守，國安基金嚴陣以待；國泰金控今舉辦線上法說會，國泰金財務長陳晏如表示，台股這波下跌，反而提供逢低加碼、進場的好機會。

陳晏如表示，國泰的投資團隊做了很多研究，在基本面沒有很大變化下，將逢低伺機進場承接，除了跌深的優質股票外，對質優的高股息、未受疫情影響的科技股等，都有投資興趣。

國泰金今年將配發現金股利 2.5 元，陳晏如表示，國泰金即使沒有多配現金股利，但資本充實，手握大量現金、資本適足率結構非常好，對於金融市場投資，沒有任何資金上的疑慮；她也直言，受這波疫情影響，金融股價跌太多了，甚至出現超跌的情況發生。

國泰金今年前4月獲利達713億元，其中，國泰人壽獲利再創新猷，一舉突破去年全年獲利；陳晏如表示，主要是去年3月疫情處於高峰，股票跌幅太深所致，但今年還有7、8個月要度過，尤其疫情帶來不確定性，景氣、金融市場仍然波動，明年的股利政策，將再觀察全年表現、殖利率以及同業表現。

國泰金控(2882)從前波段股價來到58元高點，最近受台股大跌影響，收盤價來到48.65元，以現金股利2.5元來估算，股息殖利率約5.1％，以國泰金獲利能力來看，投資人總期待能多配一點。

國壽副總林昭廷表示，將爭取國壽盈餘上繳金控，明年股利可望優於今年；林昭廷認為，台灣這波疫情應該能受到控制，近來金控股價都有超跌情況，反而是提供長期投資人一個很好介入的機會。

(中時 )