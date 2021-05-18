蔡英文總統在5月20日將屆滿就任5周年，也是第二任期周年，但近期施政卻讓民眾滿意度直直落，網路聲量統計網站「網路溫度計」就指出，5月的2次全台大停電，在社群聲量的關注度和負面聲量，遠遠超越本土疫情升溫，不難看出民眾對供電問題的關注程度。

「網路溫度計」18日貼出分析文指出，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統整蔡總統自2020年11月20日至2021年5月18日這半年來的統計數據發現，513和518大停電，分別創下42,526筆和43,990筆討論，僅次於今年1月拍板開放萊豬進口，該議題創下6,6145筆討論。

而若細究其負面討論聲量來看，萊豬16,737筆、513停電11,784筆、517停電14,665筆，這3件事分別占據前3名。「網路溫度計」解釋，對民眾生活上造成不便利，會讓民眾的「有感度」增加，網路討論自然就會變得熱烈。

至於疫情延燒和兩度停電，哪一件事對蔡英文的網路聲量傷害較大，「網路溫度計」直言，從疫情、停電兩事件的單日負聲量進行比較，停電事件遠遠超過本土疫情升溫，顯示民眾對無電可用的慘況有感非常多。

對於再度停電，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今早前往中央流行疫情指揮中心，給防疫同仁加油打氣。蔡英文離開前特別提及昨晚的停電事故，再度向國人道歉，並指示蘇貞昌、經濟部長王美花全面檢討電力調度。

(中時新聞網)