國內疫情持續升溫，本土感染連環爆，民眾心慌慌，但此時不就應該患難見真情嗎？日前Dcard一位女網友匿名發文，稱自己這幾天喉嚨很乾，有點痛痛的，於是傳LINE告訴男友，想不到對方第一時間反應，不是心疼、擔心，而是要求原PO去做篩檢，並強調疫情結束前兩人先不要碰面，確診就分手。

根據Dcard該則貼文，原PO表示自己也很怕新冠肺炎，「這幾天疫情那麼嚴重，大家人心惶惶，我也是」，尤其這幾天她喉嚨乾乾的，還有一點痛，雖然其他部分無異常，但還是不免有點擔心，於是便傳LINE告訴男友此事。

原PO男友表示「確診的話會先跟妳分手」讓人超無言。（圖／Dcard）

但原PO萬萬沒想到，自己無心的分享換來無情的回應，男友聽聞後表示「等到疫情結束前暫時不碰面」、「確診的話先分手」，還要她一定要去篩檢，讓原PO看了傻眼又難過，不禁直呼「我心情down到谷底，怎麼一個疫情，可以讓一個人說出這樣冷漠的話？」結果南方進一步的理由是「他是他們家獨子」，讓原PO感到更心寒無言。

該文一出，網友一面倒勸離，甚至慶幸疫情讓原PO看清一個人，紛紛表示「直接分手啊！不要讓讓自己受委屈，不是疫情讓人冷漠，是他本身觀念（或者說他們家的觀念）就是對女性不友好的」、「想分手的人理由百百種」、「還好有疫情，不然他真想不到怎麼提分」、「確診跟他是獨子有啥關係？」「我會說『不用確診，我們現在就分』」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)