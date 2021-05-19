1輛自小客車18日深夜23時許行經台11線長濱鄉真柄段時發生自撞路樹事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

1輛自小客車18日深夜23時許行經台11線長濱鄉真柄段時發生自撞路樹事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

雙北疫情嚴峻，防疫升高至第三級警戒，1輛乘坐6人的自小客車遠從新北開車，欲返回台東都蘭老家，18日深夜23時許行經台11線長濱鄉真柄段時，不明原因自撞路樹，車內3名成人受傷送花蓮玉里榮民醫院治療後無大礙、另3名幼童均平安，黃姓女駕駛經酒測無酒精反應，警方正在調查事故原因。

因撞擊力道過大，灰色自小客車車頭嚴重扭曲凹陷，遭撞路樹被攔腰撞斷，部分倒向車頂，還得出動吊車將其吊起；車內共有除黃姓女駕駛外，另有成年乘客1男、1女，以及9歲、2歲、1歲3名幼童。成功警分局獲報後，立即動員趕往處理，台東縣消防局也緊急派遺救護車前往，警消人員趕抵現場後，發現2名成人因頭部撞擊、玻璃割傷送醫治療，所幸意識清楚無生命危險，另3名幼童均無受傷。

據了解，駕駛黃女與車內男子為夫妻，載其3名孩子及親友陳女，從新北市返回台東，途中因車輛失控撞上路樹造成事故，是否因天色暗視線不佳、閃避路上動物、或路途遙遠導致疲勞駕駛，警方正在釐清案情中。

(中時 )