35名共和黨眾議員加入民主黨所籌組「跨黨派調查委員會」，以調查發生在1月6日的國會大廈暴動案川普有多少責任。此舉將是共和黨內部對川普路線的集體背叛。至於支持川普的共和黨上層，譴責這項提議不公正。

美聯社報導，首先發難的是共和黨紐約州眾議員約翰·卡特科（John Katko），他與領導的，他與眾議院國土安全委員會主席，民主黨的班尼·湯普森(Bennie Thompson)、共同制定了這個調查法案。卡特科身為共和黨人，當然在黨內受到很大的壓力，許多黨員不滿他的「背叛」之舉。對此卡特科說：「我希望所有共和黨人和民主黨人都站在一起，放下原本的成見，一起支持這項法案。」而他也爭取到34名共和黨議員。

35名「變節者」在眾議院共和黨中所佔的比例相對較小(共和黨總席次有212席)，其他175名共和黨員仍然反對該法案。但是象徵意義重大，而且眾議院裡民主黨又居多數，使得法案讚成-反對比是252-175。

今年1月6日，發生在國會大樓的暴亂，雖然事過境遷，但責任歸屬還在調查。(圖/美聯社)

不過共和黨的領袖仍認為川普在共和黨的地位是重要的，在此事件上激怒川普，不利未來選舉。他認為有川普的支持，才有機會在2022年的期中選舉贏得眾議院的控制權。

35位支持委員會的共和黨人當中，其中10人正是今年一月份支持彈劾川普的10名共和黨人，其他共和黨人大多數是黨內溫和派，走的是中間偏右路線。

前美國副總統錢尼的女兒-懷俄明州眾議員莉茲錢尼(Liz Cheney)也支持成立委員會。她在周三的辯論中沒有發表講話，但是在投票後，她在推特上發了一條消息，敦促參議院批准該委員會，她說：「某些事情必須超越政治。」

不過，眾議院通過之後，還要發送給參議院，民主黨將在參議院面臨一場決戰，他們至少要爭取到10位共和黨參議員倒戈才能通過，是成是敗還需看下去。

如果通過，將會建立一個10人成員組成的委員會，民主黨與共和黨各任命5人，以調查國會大廈的騷亂。

(中時新聞網)