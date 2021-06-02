針對中美關係發展，馬來西亞前總理馬哈迪表示，拜登政府對中國關係還未本質改觀，呼籲拜登政府不要做會在中美之間造成緊張局勢的事情，那樣可能升級成為戰爭。

馬哈迪接受鳳凰衛視專訪時指出，美國總統拜登上台後，在移民政策、穆斯林國家公民入美、氣候變化等方面有改善，但前總統川普勢力仍有延續，拜登政府對中國關係還未本質改觀。

馬哈迪強調，美國總統拜登比川普更瞭解世界，我們希望他會變得更明智，並且不要做會在中美之間造成緊張局勢的事情，那樣的話是可能升級成為戰爭。作為持亞洲價值觀的政治領袖；亞洲沒有好戰傳統文化，世界也沒有任何一方願意和能夠承受戰爭，如果第三次世界大戰爆發，可能導致人類文明毀滅。

馬哈迪還稱，在上一場戰爭中，是廣島和長崎，但現在也許會是莫斯科、倫敦、華盛頓，每個國家現在都在核武器範圍之內。

馬哈迪認為，美國社會內部分裂，貧富兩極分化、需反思自身問題，自由持有槍支導致暴力，並非真正民主。美國的問題之一是他們對民主看法是扭曲的、錯誤的，因此美國自己民主制度中存在問題，但它又非常傲慢，它想把所謂民主推廣到其他國家，美國應該更好地看待自己，看自身是否在民主之中，而實際上它並非真的民主。

馬哈迪也稱，美國從阿富汗撤軍並不能給中東帶來和平。中東動盪導致數百萬中東人移民歐洲，歐洲正在多種族化，而未來二三十年，世界將走向多種族融合，人們必須學會包容共處。

馬哈迪說，西方決定要讓猶太人建國，他們應當把他們國家的一部分給以色列，但是他們卻說要把本屬於巴勒斯坦的土地給猶太人，巴勒斯坦人就被從自己土地上驅逐。

談及疫情對全球的政治經濟衝擊，馬哈迪稱，為應對疫情、金融危機等全球性災難危機，未來需要有個領導有力的世界政府，讓全球團結一起，做出即便最強大國家也須尊重的決定。

(中時 )