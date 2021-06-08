統計近一周固定收益型ETF淨流入50億美元，主要區域皆獲淨流入，其中以美國固定收益型ETF流入22.7億美元最多，歐洲、全球、新興市場當地貨幣及新興市場固定收益型ETF，分別淨流入7.1億、5.4億、1.1億及0.3億美元，以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別獲淨流入30.4億及7.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨全球疫苗施打、經濟活動解封，景氣快步復甦，市場對聯準會（Fed）退場的擔憂增加。回顧2013年時Fed前主席柏南克意外表示可能討論縮減公債購買規模，曾引發MSCI全球股市指數跌至同年低點，美股市波段下跌5.58％，同期間美國高收益債下跌4.71％，但隨著市場反應消化Fed政策調整預期，風險性資產也回歸基本面而走揚。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，投資組合的調整取決於經濟復甦的表現，中長期來看，通膨影響有限，但再通膨交易的環境使投資上更具挑戰，就股票投資而言，尋找評價面具吸引力，並在疫情過後有表現機會標的，金融、原物料及能源類股獲利將大幅回升，隨著科技大量應用在傳統及非科技產業，相關領域將出現投資機會。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南指出，隨著美國經濟復甦及疫苗施打，以及總統拜登推動刺激計畫，持續正面看待美國後續景氣表現，但樂觀的預期，已相當程度反應在評價當中，疫情爆發和政策支撐下，利差大幅收斂回到疫情水準，估值目前已較無吸引力。但預期發債活動將較去年放緩，收益需求強勁下，將提供高收債市支撐，看好受惠解封標的，例如航空、零售業高收債。

(工商 )