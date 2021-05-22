彙整近期ETF、壽險、外資及內資大戶資金流向，可發現幾乎都指向股價已跌深的電子股，可預期在資金陸續回流帶動下，評價有望逐步回升至先前水準，外資偏好的大型電子權值股及內資大戶偏好電子千金股將會成為本波領攻的先行指標。

美國四月超乎預期的消費者物價指數(CPI)年增四．二％，創二○○八年九月來最大增幅，四月生產者物價指數(PPI)年增六．二％，也創下二○一○年十一月來最大升幅，引發市場聯想數據代表通膨爆發或將導致聯準會貨幣政策轉向時機提前的疑慮，資金紛紛撤離股市，又以存有獲利被侵蝕及評價修正風險的科技股賣壓相對重。

大咖資金反市場操作

相較市場情緒的擔心，ETF市場的籌碼變化卻呈現大相逕庭的景象，根據彭博資訊統計截至五月十四日的近一週ETF資金流向顯示，當週整體股票型ETF獲得三○八億美元的資金淨流入。其中，美股獲得最多資金淨流入，金額達一四七億美元、佔比達四七％，亞太及新興市場則分別獲得九．一億美元及六．二億美元的資金流入。更值得注意的是，市場認為通膨受害股的科技產業基金逆勢獲得二四億美元的資金淨流入，顯示資金已領先市場情緒超前部屬反彈契機。

無獨有偶，台灣壽險龍頭國泰人壽母公司國泰金(2882)法說時表示，台股截至五月至十七日已下跌近十三％，不少個股中長期投資價值浮現，加上今年前四月已實現不少股票及債券資本利得，手中累積大量現金，同時也厚實資本適足率，將趁這波台股回檔逢低進場布局，尤其是基本面未受疫情影響且殖利率高的科技股，與ETF市場資金開始回補動作相同，預期接下來台股法人資金流向有機會國際ETF市場接軌。

目前國泰人壽可運用資金部位約七兆元，台股部位約四至五千億元，其中有近千億元是股價增值，在今年前四月實現獲利後，預估手上多出千億元資金可錢進台股。

外資趁亂大撿便宜

因疫情短線超跌的台股，近日除了獲得壽險買盤青睞外，也獲得外資的大力回補，五月十七日因確診數大爆發引發市場恐慌賣壓，加權指數大跌四七三點的同時，外資趁亂撿便宜逆勢大買三三四億元，跌破市場不少眼鏡。當日買超前十名的個股中(買超金額一七六億元)，電子股就佔了七檔(一一六億元)，檔數跟金額比例均近七成，同樣符合ETF、國泰人壽的資金流向邏輯，似乎已是資金流的新共識。

外資買超的七檔電子股，依序為台積電(2330)、聯發科(2454)、友達(2409)、聯詠(3034)、聯電(2303)、群創(3481)及祥碩(5269)，主要集中在半導體的IC設計、晶圓代工及面板，均為前一波強勢的電子領漲族群，近期產業供需傳出雜音導致股價出現不小的修正。在短線基本面變化不大下，股價「跌深就是最大利多」，應是吸引外資回補這些個股的最主要原因，上述外資回補的電子股中，友達、聯詠、聯電、群創股價均在五月十八日攻上漲停，外資買盤已開始扭轉市場情緒。

內資大戶回補舊愛千金股

進一步從五月十七日千金股的表現觀察，也可嗅到出走的內資大戶資金逢低回籠味道。當日台股大跌時七檔千金股(均為電子股)中卻僅有一檔下跌，富邦媒(8454)及祥碩更分別大漲九．八％及七．三％。五月十八日台股大漲時千金股也延續漲勢，富邦媒及祥碩漲幅達九．八％及八．九％，顯示電子千金股絕非是台股大跌時的資金避風港，而是資金的新主流，背後的資金邏輯同樣是「跌深就是最大利多」。

彙整近期ETF、壽險、外資及內資大戶資金流向，可發現幾乎都指向股價已跌深的電子股，可預期在資金陸續回流帶動下，評價有望逐步回升至先前水準，外資偏好的大型電子權值股及內資大戶偏好電子千金股將會成為本波領攻的先行指標，可做為投資人操作上的重要參考依據。

內外資力拱的祥碩，評價有機會往IC設計股王矽力-KY(6415)本益比四十倍以上靠攏，未來一旦挑戰成功，將對整個IC設計族群帶來評價全面回升的指標性意義，有助加快資金回流電子股的速度。

成熟製程缺貨無解 聯電漲價到二○二二年

外資回補的聯電及聯詠則是半導體成熟製程缺貨趨勢下的主要受惠者，目前電源管理晶片(PMIC)、驅動晶片(DDI)及車用電子晶片等產品市場供應吃緊，交貨期持續拉長，凸顯這些主要以二八奈米成熟製程生產的產品產能嚴重不足。根據先前台積電、聯電及世界先進(5347)等晶圓代工廠的研判，成熟製程供需最快要到二○二二年下半年才有機會改善。

在晶圓產能供應吃緊下，今年全年的代工價格漲勢都已經確定。但因產能吃緊短期無法解決，以成熟製程為主的聯電將再調漲二○二二年的代工價格，甚至部分稼動率高的製程漲幅更高達四○％，有利推升聯電二○二二年整體營收再向上走高。日前市場傳出供應最吃緊的電源管理晶片及網通晶片等相關供應商已與聯電討論二○二二年代工價時收到漲價通知，預計未來也將反映到售價轉嫁給終端客戶。

聯電也準備積極擴產二十八奈米製程產能，包括十二吋五廠及六廠都要陸續增產，廈門聯芯也預計從即將滿載的情況持再續增加產能，預計將增加月產能二萬片，相較公司今年僅規劃十五億美元的資本支出恐有不足。傳聞聯電已尋求與聯發科、聯詠及瑞昱等三大IC設計廠合作，進一步達到擴增產能的狀況。

聯詠成功轉嫁代工費 漲價潮不缺席

驅動晶片龍頭聯詠表示目前不論八吋、十二吋晶圓供應均相當緊張，主要是來自各方面需求增加，加上過去產能增加有限，導致產能無法趕上需求，從現今客戶訂單來看，吃緊情形將持續到年底。市場看好漲價趨勢確立，延續性將直至年底。

就整體產業而言，不只驅動晶片供應短缺，非驅動晶片如電源管理晶片、微控制器(MCU)、MOSFET、指紋辨識等均採用成熟製程，成熟製程產能紓解最快要等到二○二二年。因供給相當緊張，終端客戶也希望聯詠能長期維持穩定供應，目前正與晶圓代工廠三方商討二○二二年供應狀況，初步觀察產能供給成長數量還是相當有限，隱含漲價潮將有望延續，有利未來的股價表現。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1082期》

《理財周刊1082期》

(中時新聞網)