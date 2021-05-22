幼兒園、托嬰中心老師抱怨園方開出選項給有半薪＋扣特休，或要求老師簽署自願放假等文件。（羅廷瑋提供／盧金足台中傳真）

疫情延燒，全國各級學校、幼兒園、托嬰中心全面停課，台中市卻有幼兒園、托嬰中心老師被要求簽署自願無薪假，老師紛在臉書粉絲專頁抱怨惡質園方。台中市教育局22日表，老師薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依《台中市教保服務機構收費退費辦法規定》，各園仍應支應教職員工薪資，不得要求其請無薪假，將展開訪查，保障老師權益。

多名幼兒園、托嬰中心老師向市議員羅廷瑋投訴指出，全國停課目的希望在近日疫情升溫的情況下避免群聚，但開始實施停課後，許多老師卻突如其來收到被要求休假，甚至用特休無薪假。

羅廷瑋接獲多老師匿名來電，甚至也有家長打來幫老師陳情，抱怨成為受害者沒有收入，許多代為陳情家長也說，詢問過停課退費標準訂定，只有退部分餐費、交通費等等，幼兒園是在有收入情況下，不應犧牲這些老師，家長擔心孩子就學環境，為老師受委屈鳴不平。

許多老師打來向羅廷瑋陳情，不乏有準公共幼兒園或私立幼兒園老師，但不敢表明自己的姓名與幼兒園，擔心被老闆給盯上，甚至爆料有許多幼兒園，開出選項給有半薪加上扣特休，或要求老師簽署自願放假等文件。

羅廷瑋強調，疫情嚴峻的確會有各個行業經濟上損失，但不應只犧牲一方，勞方與資方更應該互相支援與體諒，共體時艱來渡過疫情。

「這也不是台中才有的事情，台北也陸續有民意代表發聲」，羅廷瑋說，國教署也發公文明確表示不能放無薪假等措施，希望業者守法，呼籲老師若有被要求簽署奇怪的文件，或是自願無薪假的切結書切勿填寫。

教育局長楊振昇指出，部分幼兒園老師被要求簽署停課期間自願放無薪假，由於老師的薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依據《台中市教保服務機構收費退費辦法規定》，此段停止到園期間，幼兒園需退還家長的費用項目，包含午餐、點心及交通費；至於支應教職員工所需的學費及雜費無須退還，各園仍應支應園內教職員工的薪資，不得要求其請無薪假。

楊振昇表示，教育部國民及學前教育署已於21日通函各縣市，教育局已公告於網頁，並要求各園配合辦理，列入近期訪查項目。

(中時 )