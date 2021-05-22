新冠肺炎疫情本土病例確診人數再度增加為321人，另外還有400人為「校正回歸」，本土確診人數大增，宜蘭縣則是新增3件病例，且都與之前「銀河遊藝場」無關，其中3287的新增確診個案曾在5月10日晚上到「金樽餐廳」參加喜宴，感染源可能是當天從台北到宜蘭參加同一場喜宴的親友。

宜蘭縣累計至22日，全縣確診人數為34例，444人居家隔離，居家隔離人數比前一日600多人大幅減少，原因是銀河遊藝場的居家隔離對象已經滿14天，改為居家自主健康管理對象，另外全縣有3076完成篩檢，陽性率為1.11％。

縣府表示，新增本土確診個案3287是一名60多歲的男性，也是之前20日所公布確診2742婦人的丈夫，經進一步清查後發現，3287在5月10日到宜蘭金樽餐廳參加喜宴，感染源可能是當天從台北過來參加喜宴的親友，這名男性在昨（21）日開始出現身體微熱現象，但沒有發燒，今（22）日確診，CT值為21。

新增確診的案3517是一名70多歲男性，也是20日公布確診案例2652號的友人，兩人在5月11日搭案2652號的自用車一同外出，5月16日出現發燒、腹瀉；這名男性在案2652號確診後立即被匡列為居家隔離對象，同時安排至社區篩檢站採檢，在22日確診，CT值為20。

另一名新增確診案3518號同為70多歲的男性，平常居住在新北市中和區，5月13日返回宜蘭獨居，5月19日出現味覺異常，20日由友人自行駕車到醫院急診採檢，也在22日確診，CT值為17，其友人隨即列為居家隔離對象。

(中時 )