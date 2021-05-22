新竹縣只規定28個營業場所，配合中央防疫政策暫停營業至28日，內灣老街和北埔老街並未在管制範圍，但大多數店家都很配合防疫自主休息；圖為縣長楊文科。（羅浚濱攝）

疫情進入第三級警戒，在政府宣傳民眾避免外出後，假日原本人潮如織的新竹縣內灣老街和北埔老街，縣府雖沒有管制暫停營業，但商家為防疫大都自主休息，22日也幾乎未見遊客逛街，出現罕見的空蕩蕩景象。

內灣形象商圈發展協會事長彭春浮說，5月8日爆有染疫者足跡到過內灣老街後，雖然鄉長張志弘馬上派員消毒，但遊客還是會怕，上周未300多攤商只有2成營業，攤商們認為沒有什麼客人，22日就沒開店，若時間長了，可能超過一半以上攤商會因租金問題吃不消！

北埔老街璞鈺擂茶負責人馬玉英說，去年新冠肺炎疫情發生後，還是有遊客來北埔老街消費，但這次疫情來勢洶洶，老街遊客從恢復生馬機，馬上又被澆息。

馬玉英說，商家們都怕疫情上身，紛紛自主休息，她更早在15日就自行關店休息，已經1個星期沒營業了，店面生意只能用一個字「慘」來形容，幸好有網購和宅配還可以維持生計。

縣府交旅處長游志祥說，縣內只規定28個營業場所，配合中央防疫政策暫停營業至28日，內灣老街和北埔老街並未在管制範圍，但大多數店家都很配合防疫自主休息，發現22日幾乎沒有遊客來老街商圈。

新竹縣警局指出，配合疫情三級警戒，針對北埔老街、內灣老街及新埔義民廟等易群聚10人以上處所共136處，22日規畫進行稽查勤務，現場勸離97件，取締未戴口罩者27件，函請衛生局依權責裁處。

(中時 )