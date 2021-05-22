《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導， F-15EX戰機先前參與「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）大規模演習，美國空軍承認該型機在演習中「曾遭到擊落」，但也證明其AN/ALQ-250「鷹式主／被動警告暨生存系統」（EPAWSS）在與友軍五代機配合時，能進一步發揮效果。

根據報導，來自第53聯隊第85測試與評估中隊（85th Test and Evaluation Squadron）和第96測試聯隊第40飛行測試中隊（40th Flight Test Squadron）的2架F-15EX，參與了自4月28日舉行至5月14日的「北方邊緣2021」演習，共飛行33架次；由於該型機未來將取代F-15C，因此其在本演習中僅執行空優任務，並未發揮其優異的對地打擊能力。

來自第84測試與評估中隊（84th Test and Evaluation Squadron）的F-15C測試主管歐里爾（John O’Rear）中校表示，F-15EX在測試中與F-15C、F-15E等四代機，以及F-22、F-35等五代機整合在一起，並在GPS和通訊系統遭到嚴重干擾的惡劣環境下，進行50架對50架的大規模空戰演練。他承認，雖然F-15EX在演習中拿下不少「戰果」，但同時也曾遭到「擊落」。

歐里爾強調，「北方邊緣」系列演習是針對強大對手的多軍種聯演，若美方戰機毫髮無傷，就代表演習根本沒有意義，重點是要找出弱點並加以改善。雖然無法說明細節，但歐里爾透露，演習中大多數的美軍「傷亡」都來自視距外攻擊，而F-15EX的EPAWSS系統由於能主動對敵方系統進行電戰反制（ECM），其和F-35的AN/ASQ-239電戰系統配合，能進一步干擾對手感測器，讓F-22和F-35更難被發現。

(中時新聞網)