國內新冠肺炎疫情升溫，我國進行邊境管制至6月18日，台鐵原定6月下旬在花蓮港辦理卸船的EMU3000新型城際電聯車第1編組，因廠商日立亞太公司工作人員無法申請赴台簽證，交車確定延後。

台鐵斥巨資引進50列、600輛EMU3000新型城際電聯車，陸續取代現有的老舊車款，首列車原定6月下旬抵達，但因日立亞太的工作人員無法申請赴台簽證，EMU3000新城際列車無法按原預定時間抵台。台鐵表示，後續將視疫情趨緩後，協助廠商加速工作人員申請赴台。

台鐵指出，EMU3000型城際電聯車新車抵台後，將進行約3個月的測試，為確保新購車輛品質與營運安全，試車小組將會同台灣日立亞太公司及第三方獨立認證與驗證（IV＆V）公司台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司等單位，密集進行各項交車測試，完成後即可投入營運。

台鐵預估，2021年將交車7列共84輛，2022年交車15列共180輛，2023年交車16列共192輛，至2024年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更優質的乘車服務。

(中時 )