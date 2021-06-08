近來東南亞包括台灣疫情再擴散，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會舉辦的「新南向消費性電子線上拓銷團」，看準人口紅利的新南向國家對消費性電子商品需求擴增趨勢，藉由拓銷團助我國業者搶攻新南向終端消費市場。

貿協指出，包括越南、印尼、泰國等地，即使疫情下經濟受到衝擊，仍無法抵擋龐大年輕族群消費；同時追求新潮ICT產品趨勢，亦帶動當地消費力與進口需求增加。

貿協表示，活動共計11家台灣企業參加，包括榮獲台灣精品獎肯定的彬騰，小巨人及國家磐石獎得主邑錡，工業電腦製造商浩鑫，拿下CES創新獎的鴻辰通訊，電源大廠星博以及提供智慧家居服務的橋杭等等，並吸引來自11國65家買主上線洽談，不僅有百貨業者、經銷與通路商、甚至還有系統整合商參與。

在疫情影響下，東南亞各國對遠距辦公與教學應用、智慧家庭等需求殷切，當地買主積極詢問物聯網裝置的操作與產品特性、保固、及針對各國電源或無線頻率規格改造等細節。目前東南亞與南亞國家的基礎建設雖尚不完整，但許多買主已開始蒐尋與代理國外知名品牌智慧家庭、教育與娛樂應用等產品，此次即有不少買主爭相表達代理意願。

此外，防疫小物也相當受歡迎，如小型或穿戴的空氣清淨機，因能有效去除異味，甲醛，黴菌又輕巧方便攜帶，達到局部淨化，買主詢問度相當高；無論百貨實體通路或電子商務平台，都認為很有潛力。此外，印度醫療產品製造廠J商，為尋求符合醫療用產品高規的電源供應器參加洽談，看好後續合作機會。

(工商 )