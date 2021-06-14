蔡英文總統11日稱供應台灣的AZ疫苗藥廠，主要在泰國生產，但是泰國疫情嚴重，優先把疫苗留在國內。泰國總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）卻否認這項說法，打臉蔡英文。對此，國民黨主席江啟臣批評蔡英文被泰國打臉「實在很丟臉」，應好好面對錯誤。

江啟臣說，蔡總統疫苗政策有錯誤就承認，不要找理由找藉口，更不要把責任甩到其他國家去，被泰國打臉實在很丟臉，應該要好好面對錯誤、亡羊補牢，不要讓其他國家把總統府發言當「假消息中心」，對國家顏面很傷。尤其蔡政府長期推動新南向政策，這不僅對南向沒加分也沒幫忙，更不用談對疫苗取得有任何幫助。

此外，G7峰會也首度把台海和平寫進公報中，江啟臣表示，G7聲明也凸顯大家對台海和平的重視，台海區域安全對世界很重要，希望可以有實際的幫助，包括國際能見度跟國際參與。

江啟臣也呼籲國際能重視此時此刻疫情對台灣供應鏈的影響，希望G7等國能看到，讓台灣疫情控制，有助於對區域安全穩定，以及避免造成其他可能影響。