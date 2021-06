美國捐贈的250萬劑疫苗抵台,蔡英文總統今晚表示,隨著疫苗陸續到位,有系統的施打已經展開,指揮中心也將會再擴大優先施打的對象。她知道有許多人關心孕婦能不能列入,她請大家放心,專家會議很快就會做出決定、訂出指引。「我也會持續保持關心」。

蔡英文在臉書感謝衛福部長陳時中和美國在台協會處長酈英傑下午前往機場確認250萬劑疫苗順利抵達台灣。她說,A friend in need is a friend indeed。在逆境中伸出援手的朋友,是真正的朋友。也就是我們常說的患難見真情。

她要再次向美國政府和投入這項工作的每一位好朋友、好夥伴,表達由衷的感謝。現在,台灣已經取得超過485萬劑疫苗,已洽購的部分也還會分批到貨。但我們不會因此鬆懈。

她說,自己和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事,繼續來努力。取得疫苗依然是最優先的工作。隨著疫苗陸續到位,有系統的施打已經展開,指揮中心也將會再擴大優先施打的對象。

她也提醒大家,關於疫苗的不實言論,還是製造了社會的不安情緒。不過別忘了,病毒才是我們真正的敵人。病毒沒有政治傾向,不會跟我們吵架,但是當我們稍有疏忽,就可能傷害我們身邊親愛的人。

她呼籲民眾「相信專業、相信科學、信任指引」,才能在疫情蔓延時,守護我們身邊心愛的人。因此,已經在接種順位裡,但是還沒接種的朋友,拜託趕快去接種。

這段時間,她也謝謝大家辛苦配合防疫了。長期的警戒確實會疲憊,但眼前的挑戰還沒結束,還不是鬆懈的時候。「帶著來自美國、日本等國際友人的支持,我們繼續努力吧!」