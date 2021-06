美國總統拜登的愛犬「冠軍」(Champ)過世,蔡英文總統第一時間表達哀悼之意,為拜登失去愛犬感到難過。對此,國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書表示,他身旁有媒體朋友親人確診過世,「他們沒等到蔡總統的悼念,但是拜登總統的狗等到了。」

對比蔡英文總統在推特上留言,「Im so sorry for your loss」,以悼念拜登的愛犬,鄭照新表示,「台中媒體朋友的叔公確診過世,高雄媒體朋友的父親確診過世,他們沒有等到蔡政府早就該採購的疫苗,他們也沒等到新的藥品和救命神器,但是拜登總統的狗等到了。」

鄭照新指出,人命不是數字,「超過五百名確診過世者,蔡總統一一悼念也不為過。」貼文一出,底下有網友留言:「人命不如狗命」、「冠軍的爸爸是美國總統,所以台灣總統一定要慰問」、「真的可悲,國民死亡破500例,比不上一隻狗」。