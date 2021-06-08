國軍第10軍團36化兵群8日起支援苗栗清消3天，出動重消車應勤。（謝明俊攝）

國軍36化兵群支援清消苗栗縣，8日首先從京元電大門開始消毒。

苗栗爆發電子廠員工群聚感染，200多名確診人員足跡散布頭份市、竹南鎮及苗栗市各地，苗栗縣政府特別申請國軍化學兵支援重消車等人員及設備，8日上午開始對3個市鎮街道展開全面消毒，首先將京元電所在的頂埔里列為清消重點，清消行動將持續3天。

8日支援苗栗全面清消的是國軍第10軍團36化兵群，為了清消工作，官兵們一早就專程由清泉崗駐地出發來，由指揮官陳國樑上校帶領40名弟兄，共準備了2輛重消車、2輛悍馬消毒車，各式消毒品共12具，清消首日，分成2組，分別針對科技廠染疫最嚴重的竹南鎮及頭份市開始實施。

36化兵群所使用的重型消毒車，車上水箱一次可容納350公升水，8日開始的清消作業，是使用稀釋漂白水，噴灑方式包括車頭的灑水頭，以及後方兩側由人員手持噴槍進行噴灑，效率相當快，適合在空曠道路上做快速大面積的清消作業。

8日上午苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、苗栗市長邱鎮軍、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、造橋鄉長黃天貴及縣議員陳碧華都到場感謝國軍弟兄協助，並致贈加菜金。

8日上午9時展開清消作業，化兵群人員分成2組，先在頭份、竹南開始作業，其中疫清爆發的最初點京元電竹南廠及所在頂埔里，是首日清消的重點，軍方除了出動重消車在京元電竹南廠大門前方台1線中華路噴灑消毒水以外，竹南清潔隊及搭配6名化兵群弟兄，背負背負式消毒品，徒步深入頂埔里活動中心周邊各巷弄，進行地毯式的清消，由於化兵們作業必須穿裝防護衣，配戴防毒面具，在炎熱天氣下作業，相當耗費體力，搭配施行的清潔隊車輛上，都準備了礦泉水，隨時提供化兵們補充水份。

國軍第10軍團36化兵群8日起支援苗栗清消3天，由指揮官陳國樑上校親自帶隊。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及多名鄉鎮市長到場感謝國軍支援清消。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌特別致贈加菜金感謝國軍弟兄。（謝明俊攝）

國軍化兵群重消車8日上午從京元電竹南廠前展開清消作業。（謝明俊攝）

國軍化兵群重消車8日上午從京元電竹廠前展開清消作業。（謝明俊攝）

國軍36化兵群徒步深入頂埔里巷弄內消毒。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

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