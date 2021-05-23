西螺鎮埔心父子檔3868、4019有萬華接觸史雙雙染疫，4019是23歲兒子，雲林縣衛生局公布其足跡。（周麗蘭攝）

案4222是86歲老母親，其兒子是計程車司機「案3739」，在18日從三重區返回東勢，22日兒子確診，她也在23日確診，CT值是28.6。（周麗蘭攝）

雲林縣今（23日）再增2例新冠肺炎確診案，住西螺的23歲男性（案4019）、東勢鄉86歲老婦（案4222），全縣達6例，都是家屬互相傳染。案4019年輕人，其父是昨日確診的西螺45歲男、有萬華旅遊史男性；案4222老母是被新北三重的兒子傳染。

雲林縣長張麗善表示，昨日確診的「案3868」（西螺45歲男性、到萬華唱歌），是今日確診「案4019」的父親，4019的CT值24.14，匡列19名親朋居家隔離，棘手的是友人多在西螺果菜市場工作，接觸期間大多沒有防疫。

案4019近日的足跡，14日到朋友家；15日到朋友家及虎尾麥當勞新興店；16日凌晨在西螺福陽堂打麻將、早安山丘西螺中山店用餐、西螺市區；17日、18日未外出，19日、20日到醫院，21日衛生局送去就醫。

案4222是86歲老母親，其兒子是計程車司機「案3739」，在18日從三重區返回東勢，22日兒子確診，她也在23日確診，CT值是28.6，足跡包括19日、20日、21日到東勢鄉鎮玄宮、晉安府；22日曾在東勢鄉安南村的早餐店吃1小時。

西螺鎮埔心父子檔3868、4019有萬華接觸史雙雙染疫，父子交遊廣闊，且潛伏期長達12天，接觸人群無法估計，雲林縣衛生局明天（24日）將在早上9點至下午3點在安定國小對面的大牛埔公園辦理熱點快篩。

張麗善表示，雲林縣目前確診6例的傳染者都是最親愛的家屬，包括元長鄉66歲重大傷病弟弟被北市的姐姐傳染；林內鄉兄弟檔染疫，有萬華接觸史的哥哥傳給精神障礙的弟弟；西螺鎮父子檔染疫；東勢鄉老媽媽被三重兒子傳染；新北市人但返回崙背鄉的父親，被兒子傳染，她呼籲旅外鄉親暫時不要返鄉。

雲林縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，也從23日起至28日全面停止營業場所店內飲食。

(中時 )