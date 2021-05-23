朱志凱在臉書po文曬出板橋機動篩檢站的照片，質疑醫護人員「簡易式拋棄式雨衣」為民眾採檢；不過新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。（翻攝 朱志凱臉書）

新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。（新北市衛生局提供）

新北市今在板橋音樂公園加開機動篩檢站。（新北市衛生局提供）

一名整形科醫師今晚在臉書發文指出，新北市衛生局今日緊急加開的板橋行動篩檢站，因受到居民反對、政府又一味鄉愿，最後將快篩站設在戶外，醫護人員怕中暑竟穿「簡易式拋棄式雨衣」為民眾採檢，令他相當心寒，貼文引發網友熱議；對此新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。

臉書自我介紹寫著「主攻顏面整形、某醫美診所院長」的網友朱志凱，今晚在臉書貼出一張快篩站醫護工作照，他說，這是今天板橋機動篩檢站的狀況，在醫師群組內流傳，照片中站在隔板後主動支援的基層醫師，只穿著簡單的拋棄式雨衣工作，而非電視上看到所謂「兔寶寶裝」的隔離衣。

朱志凱說，正是因為新北市設置的板橋篩檢站，因設在戶外沒有空調，若穿上全套的隔離會導致熱衰竭或中暑，因此醫護只能穿上如此防護不足的輕便雨衣，再加上電風扇解熱，「從專業上來說這樣的篩檢站很不ok， 醫師、護理師及工作人員全部曝露在airdrop裡，醫生保護不足，領口太露，還有許多族繁不及備載，難道這就是所謂超前部署嗎？」

朱志凱也說，新北市原本計劃在中和區山北社區活動中心設置快篩站，但因當地居民抗議，新北市政府一味鄉愿，竟將勞苦功高的永和耕莘醫院鄒院長推出當擋箭牌，導致快篩站只能設在戶外。

朱志凱的貼文引發千名網友留言分享，不少人痛批「太扯」、「把醫生當免洗筷」、「第一線的防疫人員，不該是這種裝備，太危險了。新北市府到底在幹嘛」，網路上罵聲一片。

不過新北市衛生局駁斥，新北市設置的機動篩檢站，醫護同仁所穿著的是「防潑水醫療防護衣」，前面設置了高規格的採檢隔板，並非醫師所說「拋棄式雨衣」，新北市絕對重視醫護同仁的防護與健康。熱區防疫中心設置的是「機動」篩檢站，以3天為週期檢討一次，以服務民眾需求，會滾動式調整。

新北市衛生局強調，篩檢站都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，通風良好、有頂棚遮蔭，醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引穿著醫療防護裝備，同時採用高規格採檢隔板，保障醫護同仁健康。

新北市衛生局也說，板橋機動篩檢站本來就設在戶外的音樂公園，並沒有居民抗議一事，而中和山北社區活動中心篩檢站因樓上為幼兒園，一度有居民反對，但經過溝通已經解決，目前設在活動中心內的室內空間，並非醫師所指「只能設在戶外」一事。

(中時 )