台灣面臨疫情以來最嚴峻的危機，其中雙北為重災區，其他縣市皆有確診者。前衛生署副署長張鴻仁表示，「校正回歸」數字代表縣市病毒早已深入社區，28日後的確診數才能看出關鍵，另外，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，目前應該注意疫情發展，且病毒進入社區後，台灣已沒回頭路，更別想回到本土「嘉玲」的時候。

據《三立新聞網》報導，張鴻仁分析，指揮中心連兩日公布校正回歸確診數字，這代表新冠病毒早已在社區「炸下大窟窿」，張鴻仁認為全國升至三級警戒，要觀察到28日後的確診數，因為這時的確診數是關鍵，若確診數沒有下降趨勢、陽性率維持在10%上下，且還有其他傳播鏈的情況下，「這波疫情恐難以收拾」。

另外，何美鄉也表示，疫情發展至今，每日公布的確診數字已不是重點，台灣目前已累計247例感染源不明的個案，社區恐怕還潛藏許多無症狀感染者。現在應該注意疫情發展的程度，由於社區感染已是確定的事，顯示台灣已沒有回頭路，想再回到過去本土「嘉玲」，已是不可能。

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(中時新聞網)