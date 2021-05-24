疫情當前、水情吃緊，一次性食品容器需求旺，負責國內應回收廢容器回收處理的環保署回收基管會卻預告，即將調降廢紙盒包、廢鋁箔包、紙餐具等三項補貼費率，降至十年來新低。

造紙公會強烈建議，維持現行補貼費率，憂心紙容器、紙餐盒補貼費率，和廢紙收購幾無價差下，將嚴重打擊近年分流推廣成效，更沒有考慮疫情期間回收工作者外出移動的風險和收入不足的窘境，等於是開循環經濟倒車。

據環保署公布2020年廢紙餐具回收量達15萬9,897公噸，較2019年增加將近一倍，基管會說明回收率逐年成長，超過徵收費率所設算回收率，導致基金收支不平衡，為穩定回收基金及回收處理體系運作，基管會預計調降回收清除處理補貼費率以節省支出，其中紙餐具回收清除處理補貼費率，即將從7.25元降至5.69元，降幅達21.5％。

目前國內紙容器、鋁箔包、紙餐具三間處理業者都是造紙公會會員，包括連泰紙業、正隆竹北廠、華紙台東廠。造紙公會向基管會強烈表達維持現行補貼費率，特別是此時疫情拉高外帶外送需求，紙容器、紙餐盒等一次性餐具用量暴增，更應該維持補助誘因穩定回收處理量能。

(工商 )