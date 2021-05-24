中市公布確診者足跡 包含大坑十號步道、水湳市場 15:382021/05/24 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市疫情指揮中心公布確診者足跡。（台中市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市疫情指揮中心公布確診者足跡。（台中市政府提供） 台中市24日新增8例本土新增病例，其中含泰安國小幼兒園廚工1家3口確診；新增8人足跡也相當廣，包括大坑十號步道、水湳市場及家樂福青海店、山河戀咖啡，且由於該名廚工先生是位於廣福路一家食品廠員工。 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #水湳市場 #泰安國小 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 贈禮物盒給台中這座城市，娘家館打造社會公益平台 03:202021/05/18 寶島 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 不斷更新 》雨彈太狂 桃竹苗投7縣市豪雨 北部國家級警報狂響 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 新北累計1771名確診者 侯友宜：大家要有最壞的打算 - 生活 中市公布確診者足跡 包含大坑十號步道、水湳市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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