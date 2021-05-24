台中市疫情指揮中心公布確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市24日新增8例本土新增病例，其中含泰安國小幼兒園廚工1家3口確診；新增8人足跡也相當廣，包括大坑十號步道、水湳市場及家樂福青海店、山河戀咖啡，且由於該名廚工先生是位於廣福路一家食品廠員工。

(中時 )