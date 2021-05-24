國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至昨日止，迅速累積3066人確診，今日來到第14天，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布再新增590例，其中334本土，256例為校正回歸，至今有84名病患使用呼吸器，面對如此嚴峻的新冠肺炎情勢，基隆卻有一群婆媽依舊不願意待在家，被網友直擊10多人擠在診所門口，雖然大家都有戴好口罩，可照片曝光後，仍然讓不少人傻眼貓咪，直呼根本是「防疫大缺口」。

根據臉書社團「基隆人大小事」該文指出，基隆當地某診所有一群婆婆媽媽群聚在騎樓下，而且人與人貼在一塊，完全忘了保持社交距離， 無論她們是在等候看診，還是準備掃QR code完成實聯制，因此原PO當場忍不住拍下照片，並PO上網爆料，質疑「現在是可以騎樓群聚看診？」

此文一出，許多網友看了紛紛痛批「不是說不要群聚……你們這群沙丁魚」、「完全無安全社交距離，傻眼」、「這下真的完蛋了」、「不是都把健保卡放在門口排隊等櫃檯掛號嗎？擠在一起要幹嘛！」「這群人是有那麼急迫嗎？診所可以安排一定距離嗎？」「病毒就是這樣傳出去的，無言」。

此外，還有知情人士在貼文底下留言指出，照片裡是當地一家非常有名的皮膚科診所，平時就人滿為患，只是眾人萬萬沒想到，疫情延燒、國難當前，全國都進入第三級警戒了，還是有一群人簇擁而上想去看診，因此便建議原PO「一看就知道是皮膚科診所，可以打電話給衛生局，請診所做好看診患者的適當間隔距離。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)