彰化新冠肺炎疫情因直接講座與麻將牌咖群聚又升溫，彰化縣衛生局2日公布新北阿姨南下1傳15，傳染給姊姊一家6口，還有7名牌咖，當中包含在地某民代，有民眾質疑民代是不是賭場聚賭，但民代喊冤，當時非三級警戒，只是三五好友聚會，自己也是受害者，絕對不是賭場聚賭。

今民代出面喊冤，表示是三五好友聚會小賭怡情，並非賭場聚賭，且當時打牌時還沒發布三級警戒，牌友介紹來介紹去，也不知道誰有染病，現在他與牌友都在醫院治療中，而因為發布警戒後，代表會又延到24日才開議，因此都沒有進公所或代表會。

民代透過電話表示，聚會所並非職業賭場，都是自己的好友在玩，強調沒有賭博，當天只打了2場麻將、1場13支，怎麼知道就傳出有人確診，他強調，新北阿姨他也不認識，是阿姨的姐姐帶妹妹來打牌，他知道的目前有4人確診，但感染源大家都不知道。

民代強調，外面盛傳他開設賭場都是子虛烏有，他說可以到外面打聽一下，他絕對沒有，都是認識很久的朋友一起打牌，也都只有在庄內一起打牌，沒有跨到外縣市；目前衛生局公布的牌咖有5個處所，每個場所每天都有將近10人出入，不管是泡茶、打牌等等，因此包含牌友家屬，至少有百人需要篩檢，而衛生局也強調這些處所都非職業賭場。

地方人士指出，疫情應該已經蔓延到鄰近田尾等鄉鎮，只是還沒被爆出來，這些牌友大家經常聚在一起打牌，最後變成常態性聚會，也有人會帶其他親友參與，照這樣發展下去，病毒明顯已經一發不可收拾，希望政府要加強篩檢，避免擴散範圍更大。

(中時 )