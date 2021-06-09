台中市連續四日都未出現關聯性不明的新增確診個案，市長盧秀燕9日下午在中市流行疫情指揮中心記者會上也表示，台中疫情穩住，疫情一定要守住，因而針對端午連假也提出防疫專案4對策，除勸導勿移動返鄉，也會針對移動到台中市的民眾發出簡訊提醒要自主健康管理，並且為防止市民悶太久跑到景點，也成立景點疏導隊。

盧秀燕強調，端午連假要守好，台中疫情才能守住，市府也推出包含4大對策端午防疫專案，包括持續勸導不要返鄉，不要跨縣市移動；另，市府將於連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫，體溫如超過攝氏37.5℃，將由防疫計程車送往醫療院所快篩站安排快篩，市府也將登錄追蹤，讓旅客進入台中風險降到最低。

另研考會也與中華電信和遠傳電信攜手合作，於台中市各大交通要道及大眾運輸車站的邊境，劃定範圍發送貼心提醒簡訊，只要於連假期間行經台中聯外道路及重要交通運輸節點的民眾，就能收到簡訊，提醒民眾非必要勿外出並加強自主健康管理。

此外，為防止民眾這段期間悶壞了，也出外趴趴走，台中市也首創「台中景點疏導隊」，6月12日至14日將於各大熱門景點包括文化場所、宮廟等，加強疏導，若查獲戶外社交群聚超過10人以上，市府將依「傳染病防治法」第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )