本土病例大爆發，每天暴增上百例確診，各縣市政府管控加嚴，位在內湖的台北花市傳出2位零批業者從業人員確診。台北市議員游淑慧表示，花卉公司得知後馬上啟動應變計畫，並呈報農委會希望能休市到5月30日，但農委會竟不准，而台北市市場處也只願意消毒，她忍不住痛批，這些官員的們腦洞很大，簡直就是「何不食肉糜」。

游淑慧今(25日)在臉書上表示，「官員腦子有洞，不顧疫情破洞，歡迎農委會和北市市場處長官明天到台北花市來視察， 不要怕！」並指出，其實花卉公司得知有人確診後，馬上就緊急啟動防疫應變計畫，並呈報農委會希望休市到5月30日，結果農委會居然「不准」。

游淑慧透露，因為防疫，近日花卉市場本就交易冷清，休市對市場影響很小，加上有疫情傳出，因此有業者向她陳情，並表示不能理解中央長官在想什麼。而針對農委會稱，花卉市場休市，花農的花就沒地方送，游淑慧直言這理由很有病，而她也詢問台北市市場處能否直接下令休市，結果市場處只願「消毒、消毒、消毒」。

游淑慧感嘆，難道這些官員不知道，現在就算花農的花送上來也沒人買，變成殘貨，然後花農還要付運費跟紙箱錢，所以官員們的腦洞真的很大，現在的餐廳、旅遊、補習班，百工百業，哪個沒以防疫至上，她更痛批農委會和市場處還在堅持花卉市場營業，簡直是「何不食肉糜」。

(中時新聞網)