台灣新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒將延長到6月14日，教育部長潘文忠也在今（25）日記者會上宣布，全台停課也會同步延長，然而消息曝光後，不少家長都感到相當崩潰，紛紛湧入教育部臉書留言，更有人希望能夠「先放暑假再提早開學」。

截至本月24日下午5點30分為止，全台學生共有145人確診，其中包含大專院校70人、國小24人、高中生22人、國中生17人、幼兒園12人，由於疫情尚未緩解，因應全國三級延長，教育部也宣布將停課日期延長至6月14日。

延長停課的消息也同步在教育部臉書粉專發布，不少網友看到後都忍不住哀號：「無後援的父母要吃土了！」、「家裡兩個國小生，崩潰中…」、「天啊…晴天霹靂」、「媽媽已崩潰到極點了」、「職業媽媽好阿雜（台語），沒有這麼多假可以請」、「雖然很不想面對家中2隻惡魔，可疫情那麼嚴重，我也寧願請假讓他們在家」。

另外也有許多家長和老師提出建議，認為可以先讓學生們放暑假，之後再提早開學或進行補課，「我覺得提早暑假比較適當，這樣老師跟學生眼睛會壞掉，家長會崩潰，我說真的！」、「拜託直接放暑假，之後視情況提早開學或補課好嗎？媽媽在家照顧小孩還要兼教學，成效很差啊」、「建議乾脆停課也停學，提早放暑假提早開學！線上教學在台灣不是很成熟，我身為國高中的數學老師實在對教學成效很憂慮」。

(中時新聞網)