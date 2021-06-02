公館國中受限疫情關係，以線上旅展方式舉辦東南亞周活動。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中受限疫情關係，以線上旅展方式舉辦東南亞周活動。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

因應疫情升溫全面延長停課，落實停課不停學，苗栗縣公館國中配合學校推行「跨域素讀」校刊，讓學生擴展國際觀，在疫情限制不能出國下，校方推出線上東南亞周活動，帶領學生在線上遨遊東南亞，並甄選小小導遊專家，獲選者可獲獎學金鼓勵。

公館國中為了新課綱創新教學，在校長方麗萍及全校老師群策群力下，從去年起發行了一本校內刊物「跨域素讀」選定多國文化風土人情等內容，做有系統的單元介紹，讓學生在趣味中開拓國際視野，此舉讓校方獲得教育部、縣府及知名雜誌等多方肯定。

學校推行跨域素讀活動，還會舉行類行旅展的活動，來向學生深入介紹標的國家的知名旅遊景點、美食等，學校去年就曾舉辦過德國周活動，獲得學生及家長肯定，希望每年都能舉辦，但因今年受到疫情影響，學校停課，並防止群聚感染，實體活動因而喊停。

為了不讓學生失望，方麗萍和老師們仍絞盡腦汁，改成線上旅展來呈現東南亞活動周，讓同學可以在線上環遊世界，並從5月31日開始推出。

東南亞活動周包括了東南亞11國簡介，並可由同學自行搜尋11國的人文、地理、美食景點及相關旅遊介紹，舉辦「小小導遊專家」甄選活動，讓學生在線上走讀完畢後，進行網路延伸自學，尋找自己喜歡的旅遊風景或照片，與心得一起製作成海報來參選，分享給全體師生。

凡是入選者將可獲得獎學金鼓勵，第1名500元、第2名400元、第3名300元，第4至8名200元，佳作取八名100元並由教務處簽請嘉獎一次鼓勵。希望讓活動變得更有趣。

(中時 )