大肚合興宮主神祀奉趙府千歲（趙子龍），副神祀奉宋太祖（趙匡胤）、玄天上帝。（陳宥霖提供／黃國峰台中傳真）

大肚合興宮原計畫6月10日舉行趙府千歲聖誕，現因疫情，改採線上舉行。（陳宥霖提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入，但祀奉趙府千歲（趙子龍）的大肚合興宮，因趙府千歲聖誕就在6月10日，廟方因而舉辦「「眾神啊！請恁聽阮講」線上祝壽活動，信眾只要到合興宮粉專留下祝壽字句，廟方就會把留言做成小卡，燒化給趙府千歲。

由於疫情嚴峻，不能有宗教活動，但習俗上可以提前祝壽，沒有延後祝壽的，合興宮委員陳宥霖表示，因為趙府千歲聖誕日就在6月10日（農曆5月1日），原本規劃一連串的慶祝活動，包括誦經祝壽、北管官音、布袋戲賀壽、夜市園遊會等，現在只好通通取消。不少信眾也改請廟方代訂香塔壽桃，更有遠從馬來西亞的信徒送的。

但祝壽肯定不能不辦，陳宥霖表示，經過燒香請示神明首肯，舉辦「眾神啊！請恁聽阮講」活動，讓信眾可以透過臉書合興宮粉專、私訊或填寫表單留言，廟方會將留言呈於案桌前燒化，讓眾神看到所求所願。陳宥霖叮嚀信眾需留下姓名、住址（可選擇填寫）及祝壽祈福的話，截止日期為國曆6／10。

合興宮為大肚區信仰中心之一，主神祀奉趙府千歲，即三國時期戰將趙子龍，副神祀奉宋太祖（趙匡胤）、玄天上帝、三清道祖、瑤池金母、太子元帥等。陳宥霖表示，趙子龍是三國的常勝軍，因此有很多政治人物、建築業也來拜，因為希望常勝。但更多人喜歡趙子龍的英勇及忠貞及其低調的個性。

(中時 )