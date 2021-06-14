台中市12日獲配7萬劑AZ疫苗，市府將於15日起為85歲以上長者先接種，並透過民政系統主動通知、主動送達疫苗注射通知單，「不用預約、不用搶名額」。對此，國民黨台北市議員羅智強大讚，盧秀燕這個貼心策略就是台北市所沒有的，他希望台北市長柯文哲可以跟盧秀燕學習一下，有時候長輩要的只是一個便利而已。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，現在地方政府都很辛苦，但針對行動不便的長輩，盧秀燕還是放在心上，提供「疫苗到府施打」的服務，這真的是要給予肯定，因為疫情期間，要找到交通工具並不容易，而且對長輩來說，有時候是交通的過程，反而會擔心染疫的風險，「到府施打」解除了這個疑慮。

羅智強指出，台北市也有「機動疫苗接種隊」，這一點柯文哲、盧秀燕所見略同，但台中市跟台北市，有一個最大的不同點，台北市建置「疫苗線上預約」系統，希望更便利長輩的預約，台中市則是「不用預約、不用搶名額」，主動通知、主動安排接種，有時候長輩要的，就是一個「貼心」的便利。這一點，柯文哲可以跟盧秀燕，學習一下。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「果然是媽媽市長，凡事都站在人民的立場，將心比心來思考，而不是用做官的心態做事，盧市長很棒！加油」、「可以說是表現最好的市長」、「會做事跟不會做事的差別」、「地方首長都比政府會做事情，效率差真多」。