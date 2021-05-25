台灣爆發新冠肺炎社區感染，上周確定放棄5搶1東京奧運棒球最終資格賽的主辦權，移師墨西哥，但出國比賽也造成中職球員參賽不易。中職會長蔡其昌與球團代表討論後，今天決定不組隊參加在墨西哥舉行的東奧棒球最終資格賽，聯盟聲明稿如下：

「中華職棒大聯盟於上週收到WBSC正式通知最終資格賽地點改到墨西哥之後，近日與五球團研議討論參賽事宜。由於目前國內外疫情嚴峻，聯盟在蔡其昌會長與五球團代表討論後，基於球員健康安全考量，因此決議不組隊參加在墨西哥舉行的WBSC最終資格賽。

蔡其昌會長強調，棒球運動對台灣人民有重要的意義，參與國際賽事為國爭光也是所有運動員的夢想。如今在國內外疫情嚴峻的當下，聯盟必須確保所有從業人員的安全與健康，也避免任何意外給已經十分沈重的醫療體系帶來負擔。

蔡其昌表示，要放棄參賽是一個非常痛苦的決定，希望能獲得球迷以及全體國民的諒解。聯盟特別感謝洪一中總教練率領的教練團這段時間忙於例行賽之餘仍費心投入國家隊事務，以及體育署、台中市府、中華棒協的各項協助。

期望疫情能夠早日出現曙光，中華職棒大聯盟球季賽能夠步上軌道，為球迷們帶來更多的感動，並為台灣社會帶來更多的正面能量。」

(中時 )