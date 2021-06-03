東京奧運棒球美洲區資格賽3日進行預賽最終日，攸關4強最後一張晉級門票之戰，A組的多明尼加靠著羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）單場雙響炮助拳下，以13比3在8局提前「扣倒」尼加拉瓜，搶下最後1張4強門票。

打完前2戰已經有3支球隊確定取得晉級門票，分別是A組的美國隊和B組的加拿大、委內瑞拉，最後一張門票由賽前同為1勝1負的多明尼加、尼加拉瓜爭奪。

尼加拉瓜開賽就先馳得點，但多明尼加在下半局立刻展開反攻，靠著羅德里奎茲2分炮逆轉戰局，3局下再靠利柏拉托（Luis Liberato）的3分炮擴大領先優勢。

7局下培瑞茲（Yefri Perez）、羅德里奎茲相繼開轟，多明尼加8局下再灌2分，也將比分擴大至10分差，提前結束比賽。而B組分組龍頭之爭，委內瑞拉以5比0擊敗加拿大，取得B組第1位置，加拿大則是B組第2。

超級循環賽（Super Round）將從5日展開，凌晨1點將由多明尼加對上委內瑞拉，早上7點則是地主美國隊迎戰加拿大，預賽成績保留，美國、委內瑞拉在4強賽已先有1勝優勢。

排名第1的球隊將取得前往東京資格，第2、3名則要飛往墨西哥參加東京奧運棒球最終資格賽爭奪最後一席奧運門票。

(中時 )