長江後浪推前浪，新秀前鋒高偉傑首次入選中華隊，不但接下他的台體大、台電學長陳毅維的國家隊15號球衣，也繼承學長專打「足球袋鼠」的本事，8日在世足資格賽踢開澳洲大門。高偉傑破門後興奮大喊：「我是饅頭啊！」要讓球迷記得他的綽號。

「國小肥肥的、頭圓圓的，教練就叫我『饅頭』，一直被叫到現在。」月底才滿24歲的高偉傑是來自花蓮鳳林的阿美族原住民，身高175公分卻有這個可愛的綽號，他笑說：「很多人只知道我叫饅頭，不知道我叫高偉傑。」

這顆饅頭這次讓袋鼠軍團吞不下去！在中華隊0比4落後的情況下，第62分鐘高偉傑接獲涂紹捷在左側禁區的下底45度角回敲，以右腳推射冷靜打入球門右上角。這個進球難度或許不如前年10月陳毅維對澳洲的魚躍頭槌，但高偉傑的從容冷靜及完美的第一時間射門，卻令人看到新生代的接班希望。

「我很激動也很開心，第一次在國家隊進球竟然是對澳洲！」對於巧妙繼承陳毅維的背號與進球，高偉傑謙虛的說自己沒有學長厲害，更把進球歸功於團隊合作，「紹捷視野很好有看到我，當下沒多想，第一直覺就是要一腳推射，畢竟已經離球門很近！」

中華隊這球的確不是一個人的功勞，先是資深後衛陳威全在左側角旗前卡位護球，並在2打2的情況下，巧妙將球傳給涂紹捷，後者大膽往禁區推進再送出冷靜助攻。涂紹傑賽後透露，其實陳威全能在兩人夾擊下把球傳出，當下真的有些嚇到，接著看到門前穿黃色球衣的澳洲球員很多，眼角餘光瞄到右邊只有一個黃色跟一點點藍色（中華隊球衣），就這樣跟高偉傑連線進球。

中華隊首戰對尼泊爾表現不佳，對上澳洲卻展現高昂鬥志也不懼怕衝撞，雖以1比5輸球，整體表現卻令人激賞。高偉傑表示，可能是太久沒踢國際賽，前一場大家都緊張的綁手綁腳，今天大家都很放得開來，心態也很正面。

「我們都知道贏不了澳洲，既然贏不了大不如放手一搏、大膽去踢，不必感到害怕，比賽還沒結束都不是誰說了算。」高偉傑說：「而且我們也熟悉了這裡氣候，今天大家的不服輸精神和那種要輸贏的拚勁真的很棒。」

(中時 )