美國參議院今天通過總統拜登提名的兩位聯邦法官人選，有助拜登實現讓美國法院更加多元化的優先方針。

參院以66票贊成33票反對，通過非裔美籍的尼爾斯（Julien Neals）為新澤西州聯邦地區法院法官。數小時後，拜登欽點的羅德里格斯（Regina Rodriguez）也獲參院以72票贊成28票反對通過，成為科羅拉多州聯邦地區法院法官。

拜登說：「他們兩人資格不在話下，所代表的多元化是我國終極強項。」

民主黨人士認為，拜登此舉是為了在川普執政4年後，尋求讓司法界回歸平衡。

美國司法界處處可見共和黨籍川普插手的痕跡，他在任時通過任命的有超過230位法官，根據美國憲法學會（American Constitution Society），其中4分之3為男性，8成5是白人。

川普曾告訴支持者說，他會選擇反對墮胎及捍衛擁槍權利的保守派法官。

決心稀釋川普影響力的拜登，正積極趕在明年期中選舉前盡可能填補法官懸缺，因屆時民主黨可能有丟掉參議院多數席次的風險。

(中央社)