俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在美國媒體NBC News專訪中，被問到如果中國人民解放軍對台灣採取行動，俄羅斯會作何反應。蒲亭表示，他不會對假設性問題置評。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天刊登蒲亭專訪全文，蒲亭被問到對於中共可能武力犯台的看法時反問記者：「你知道中國計劃以軍事解決台灣議題？我對此一無所知。」

「正如我們經常說的，政治不需要假設語氣。政治中用假設語氣並不適當，政治沒有所謂的『有可能會』和『很可能會』。」

蒲亭說：「我無法對現代社會任何不是當前的現實情況作出評論，請多包涵。」他還說：「但我認為這是空洞的問題，這不是正在發生的事，中國有說打算以軍事解決台灣議題嗎？這根本沒發生。」

蒲亭表示，中國多年來一直與台灣發展關係，「各方的評估不一樣，中國有自身的評估，美國有不一樣的看法，台灣對局勢或許有不同的評估，但所幸沒有出現軍事衝突」。

蒲亭被問到有關中國的問題時，多半將矛頭轉向美國，例如他反問記者「你說中國有4艘航空母艦，那美國有幾艘？」

記者在專訪中詢及蒲亭對於中國對待新疆維吾爾族的行為看法，蒲亭也展現對北京當局的支持。

他說：「總是有人在批評中央政府。我訪問中國時曾與維吾爾人見過面，我向你保證，最起碼我親耳所聞的是，大體上他們歡迎中國有關當局在這個地區的政策。」

蒲亭是於本月11日在莫斯科接受NBC News記者西蒙斯（Keir Simmons）專訪。蒲亭16日將和美國總統拜登舉行首場高峰會，備受關注。