中國駐北韓大使李進軍今天在北韓官媒「勞動新聞」發表文章，指中國將和北韓等方面加強溝通協商。分析指，罕有中國大使於這家官媒署名發文，事件和北韓表態願與美對話有關。

今天是中國國家主席習近平2019年6月出訪北韓的兩週年。韓聯社報導，李進軍在此之際於朝鮮勞動黨機關報「勞動新聞」第4版發表署名文章，強調將為地區和平與有關各方溝通。

報導引述李進軍文章稱，中國和北韓風雨同舟、共歷患難，深知和平來之不易，中國願和北韓共同維護和平。

他說，中國將和北韓及有關方面加強溝通協商，為維護地區長期穩定、發展繁榮而作出積極貢獻。

李進軍的文章還指，中國和北韓關係處於新的歷史出發點，中國願和北韓一起著眼長遠，加強戰略溝通，擴大務實合作，深化友好交流，落實兩國領導人達成的重要共識。

韓聯社報導，中國駐北韓大使在「勞動新聞」發表署名文章相當罕見。

報導引述分析指，在美國加強（南）韓美同盟、北韓流露對話決心之際，中國以紀念習近平訪問兩週年為契機，強調兩國溝通、鞏固關係，並維護朝鮮半島和平，可能是有意在東北亞箝制美國，和加強中國對北韓影響力。

北韓領導人金正恩17日在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中，首次就美國總統拜登（Joe Biden）上任後的兩國關係表態，指北韓做好對話和對決兩方面的準備。分析認為，金正恩的發言為雙邊對話開啟可能性。

目前在韓國出訪的美國新任北韓特使金星容（Sung Kim，前譯金成）今天也表示，美國仍在等待平壤當局對會面提議的答覆，盼金正恩日前提及「對話」，代表將作出正面回應。