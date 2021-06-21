台中市前新聞局長卓冠廷在臉書發文，以美國防疫經驗指出，現在隨著疫苗陸續抵達台灣，確診人數有下降趨勢，「相信我們的團結，一定會度過難關」。（摘自卓冠廷臉書／盧金足台中傳真）

台中市前新聞局長卓冠廷今年一月赴美攻讀柏克萊加利福尼亞大學公共事務碩士，順利拿到學位返台，在美國期間，他也觀察到美國從疫苗短缺的分批施打，到幾個月後全民施打，到現在，進展到美國政府要花很大力氣溝通那些仍然不想施打疫苗的民眾，現在隨著疫苗陸續抵達台灣，確診人數有下降趨勢，「相信我們的團結，一定會度過難關」。

「我回來了！大家好久不見！」卓冠廷今日在臉書向大家宣告到美國一年即完成柏克萊加利福尼亞大學公共事務碩士，五月底返台後居家檢疫十四天與自主健康管理七天已經結束，他說，「幾個月不見的女兒，經過幾天的相處，開始黏得很，好險她沒有忘記我」。

對大家關切他的下一步，卓冠廷說，現階段，心情上的還是以落實防疫為主，疫情洪流沒有國界，每一個人，其實都可以從自身做起，為社會盡點心力。

「看到台灣多數人竭盡所能守護台灣，除了反思自己，更由衷敬佩台灣的團結與毅力」，卓冠廷指出，過去這段在美國唸書的日子，觀察到美國從疫苗短缺的分批施打，到幾個月後的全民施打，到現在，則是進展到美國政府要花很大力氣溝通那些仍然不想施打疫苗的民眾，希望能提高施打率。

他表示，台灣，在全球疫情可預見的尾聲（疫苗在全世界已陸續成功開發後），才開始真正進入國內群聚及社區感染的階段，大家可能曾抱怨疫苗不足，事實上，全世界多數的國家也面臨類似的情形。

他認為，台灣相對幸運的是，過去好長一段時間，當國外看不到封城的終點，疫苗開發仍然沒有結論，「台灣因為從政府、醫護、企業到各行各業的人民一起的努力，我們撐到了這時候」。

卓冠廷直言，雖然，疫情最後沒有幸運地從頭到尾都與台灣絕緣；但隨著疫苗陸續抵達台灣，確診人數也見到下降趨勢，至少，可以期待疫情的終點，早日恢復正常生活，相信我們的團結，一定會度過難關。

完成學業後，他說，接下來會著手下一步的人生規畫，從2012年辭掉記者一職，到立法院當國會助理，開啟了我的政治生涯，到這個月就邁入第十年了。過去的經驗彌足珍貴，很多自己的不足之處，期許能持續努力精進，下一個階段，仍會不忘當年從政的初衷！

卓冠廷對未來不設限，是否會有機會進入政府服務，或再與前交通部長林佳龍有配合機會？他強調，「人生，準備開始下一個十年」，做好決定再與大家分享。