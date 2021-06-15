美國前總統川普在執政時期，一直希望建立美國-墨西哥邊界牆，過程中挪用了許多聯邦資金，如今「人去政息」，原本被挪用的資金也在歸還中，比如諾福克海軍造船廠(NS Norfolk)拿回一筆 2600 萬美元的聯邦資金，他們現在決定把資金用在補強造船廠的安全設備。

海軍時報(NavyTimes)引用《維吉尼亞飛行員報》(Virginian-Pilot)的報導，其實諾福克的資金，只是當年川普前總統從國防部挪用資金的一小部份，建造隔離牆已挪用 36 億美元，現在拜登政府現在逐步把這些錢歸回原朲的軍事部門。

諾福克海軍造船廠決定，這 2600 萬美元用來解決船廠的安全系統，其實船廠的消防設備確實不足，也被開過罰單，包括缺乏灑水裝置、火災警報器放置地點不當，以及沒有大規模危機警報系統。

白宮在一份聲明中說：「前任政府顯然忽視了造船廠的安全問題，導致工作人員一直處在高風險環境中工作，損害了海軍的安全。」